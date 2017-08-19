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﻿馬場浮世繪——莫雷拉日本開始客串

2017-08-19 列印
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        三屆香港冠軍騎師莫雷拉今日開始在日本札幌競馬場客串兩個周末，他去年在日本客串成績相當突出，今年四月又夥拍日本馬「新寫實派」贏出女皇盃，因此在日本早已是大紅人，客串自然大受歡迎，今日獲得十一匹座騎列陣，明日則夥拍九駒出賽，包括在二千米二級賽札幌紀念策騎由堀宣行訓練的Mount Robson出戰。

  至於上周日兩度在日本爆冷贏馬的韋達，則繼續在小倉競馬場策騎出賽，今日將策騎七駒，明日則有五駒列陣，其中在當日重頭戲千二米三級賽TV西日本北九州紀念將夥拍「闖王」出賽，練馬師同樣是堀宣行。

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