 Advertisement
  • 2017年8月19日 星期六
  • 33º
  • 77%
熱門： 雙學三子林子健興德美食博覽劉皇發

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——貝湯美今日暫別澳洲

2017-08-19 列印
  今季擔任大摩馬房主帥的貝湯美，今日將在蘭域馬場作告別戰，共策騎七駒上陣，賽後便啟程前往香港履新。日前他接受澳洲傳媒訪問時透露，如果今季與大摩合作成功，當然會跟對方續約，但強調自己在澳洲仍有很多目標未達到，因此暫時只預期在港發展一到五年，未必會像同鄉潘頓一般留港十年。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd