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﻿馬場浮世繪——南非冠軍簡明基復出

2017-08-19 列印
  前五屆南非冠軍騎師簡明基多年前在澳門客串時取得佳績，可是曾多次入紙申請來港卻不得要領，之後在二○一○年因傷患掛靴，但相隔七年日前宣告復出，於下周四在特夫方丹馬場策騎四駒出賽。雖然簡明基現在已年過四十，但是南非大部分前列騎師年紀較大，不會因年齡關係而缺乏支持。
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