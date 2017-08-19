﻿縱橫大地永旺年年磨刀霍霍

今季首次泥地試閘昨日在沙田馬場舉行，沈廄一對稍後遠征韓國的「縱橫大地」和「永旺年年」，分別在千二及一○五○米閘跑第四及第三，鞍上人羅理雅之後接受查詢時表示，對於兩駒走勢感到滿意，而牠們將於離港前再試閘，屆時將有助提升至最佳狀態，在大賽發揮出最佳水準。「縱橫大地」和「永旺年年」擬於本月二十九日離港運往韓國首爾。



「縱橫大地」將角逐途程為沙地千八米的韓國盃，總獎金達六百八十五萬港元，此駒昨日試閘在羅理雅胯下出閘順利，早段落後前領馬七個馬位左右，直路在馬群逐步上前，過終點落後勝出馬「軒轅齊飛」一又四分三馬位，羅理雅說：「『縱橫大地』起步順利，但今課只是季內首次試閘，而且牠不是短途馬，早段墮後可以理解，但末段追回不少馬位，走勢已算不差，相信今課試閘將有助推高狀態，待至下周將再遣往試閘後，馬兒將回復最佳狀態遠征韓國。」



至於角逐途程為沙地千二米，總獎金四百八十萬的韓國短途錦標的「永旺年年」，昨日試閘起步後迅即與「睡德福」拍放，至終點前力度轉弱，被「睡德福」和「赤水神駒」越過得第三，羅理雅分析其走勢時說：「我在本月初重新接手『永旺年年』操練以來，馬兒狀態愈來愈好，但始終休後再操，狀態尚未在最佳，正好需要今課試閘提升狀態，預期牠下周再試閘將交出更佳走勢，應有足夠時間提升至最佳狀態出戰韓國大賽。」



「永旺年年」服役以來從未競逐泥地賽，可是每次試泥閘均走勢不差，羅理雅認為有信心馬兒可以適應首爾馬場沙地跑道，他說：「此駒適應性強，跑草地固然出色，泥地試閘一樣可以展示出良好速度，雖然沙地跑道跟泥地跑道不同，但估計一樣適合，而且其速度可靠，屆時當然是機會分子。」特約記者：文傑



