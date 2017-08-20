﻿今季自購馬星味重

新馬季開鑼在即，不少今季自購馬自上月陸續抵港，其中前日來自英國、愛爾蘭和南非的二十匹自購馬，更是星光熠熠，多駒具備級際賽戰績，在季內舉行的高班賽事甚至大賽，牠們隨時同場比併。



近年的英國大不列顛錦標，已成為香港馬圈人士的重要入貨場合，歷來成功例子亦多，包括「喜旺寶」和「軍歌」等。至於今季新開倉的練馬師麥菲文，已為「安」系馬主王忠秣先生和夫人，購入應屆英國大不列顛錦標殿軍，此匹B86號新馬來港前馬會譯名「天竺美男」，練者指出：「我心儀此駒已有一段時間，蓋其陣上表現出具備良好質素，牠在大不列顛錦標排最差的二十七檔，且在當日不利場地競逐，依然後上走得接近，於是我決定向馬主推薦購入來港。當然，此駒的購入價錢不便宜，但以當時的環境，加上目前世界馬價高昂，其實尚算合理，希望牠來港後能適應水土，陣上交出成績，而由於其陣上走勢顯示有長力，如果進度理想，能夠角逐香港打吡當然最好不過。



另一方面，練馬師苖禮德替則「利多」系馬主黃氏購入曾在南非贏出二級賽 Investec Dingaans的B102號自購馬，苖禮德表示：「其實三年前我與馬主黃志祥已計畫合作，只是一直找不到好馬，至今才找到這匹『星洲甜酒』，此駒出賽次數不多且賽績良好，來港後理應有進步空間，是我今季重要的爭分棋子。」



除了以上兩駒外，這批新抵港的馬匹中，其他具級際賽戰績的還有隸屬沈廄，由鄭家純擁有的德國二千堅尼季軍B87；去年英國一級賽Racing Post Trophy盟主，由羅建生購入的「組裝寶」（馬會譯名），以及由練馬師告東尼替馬主王明澤購入的應屆愛爾蘭二千堅尼季軍，烙號B101的「特約記者。」



特約記者：文傑