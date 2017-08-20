﻿馬場浮世繪——雲絲仙子復出十八連捷

新馬季開鑼在即，不少今季自購馬自上月陸續抵港，其中前日來自英國、愛爾蘭和南非的二十匹自購馬，更是星光熠熠，多駒具備級際賽戰績，在季內舉行的高班賽事甚至大賽，牠們隨時同場比併。 近年的英國大不列顛錦標，已成為香港馬圈人士的重要入貨場合，歷來成功例子亦多，包括「喜旺寶」和「軍歌」等。至於今季新開倉的練馬師麥菲文，已為「安」系馬主王忠秣先生和夫人，購入應屆英國大不列顛錦標殿軍，此匹B86號新馬來港前馬會譯名「天竺美男」，練者指出：「我心儀此駒已有一段時間，蓋其陣上表現出具備良好質素，牠在大不列顛錦標排最差的二十七檔，且在當日不利場地競逐，依然後上走得接近，於是我決定向馬主推薦購入...

2017-08-20