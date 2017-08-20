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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子復出十八連捷

2017-08-20 列印
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  世界馬后「雲絲仙子」昨日休後復出，角旋千四米二級賽禾域錦標，自然被捧成一點一倍大熱門，雖然牠在騎師布文胯下起步失機，早段落後四個馬位左右，但直路移往外欄發力，終點前以半條馬頸壓倒廄侶，取得連續第十八場頭馬。賽後布文表示，「雲絲仙子」純以本身質素取勝，自己對其仍充滿信心，此駒下一仗將是兩周後的千六米二級賽Chelmsford錦標。
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