 Advertisement
  • 2017年8月20日 星期日
  • 29º
  • 94%
熱門： 雙學三子林子健興德美食博覽劉皇發

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——雷神日本客串先聲奪人

2017-08-20 列印
  冠軍騎師莫雷拉昨日開始在日本札幌競馬場客串，雖然超過一個月沒有策騎出賽，但他胯下十一匹座騎共取得三冠三亞一季成績，先聲奪人。今天莫雷拉將繼續策騎九駒上陣，其中多駒是被認為爭勝機會的熱門分子，相信可以繼續贏馬而回來。至於在小倉競馬場策騎的韋達則明顯失色，全日只取得一亞兩季，今日他只有五匹座騎，且看表現如何。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd