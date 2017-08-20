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﻿馬場浮世繪——貝湯美澳洲告別戰無功

2017-08-20 列印
  今季擔任摩廄主帥的貝湯美，昨日在蘭域馬場作告別戰，可是七匹座騎只得兩匹跑第二，未能交出頭馬，他將隨即啟程前來香港履新，預計最快明日正式開操。
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