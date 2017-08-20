 Advertisement
  • 2017年8月20日 星期日
  • 29º
  • 94%
熱門： 雙學三子林子健興德美食博覽劉皇發

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——賀賢昨晚在港再辦婚宴

2017-08-20 列印
Previous Next

  練馬師賀賢上月下旬與未婚妻在澳洲結婚，一對新人日前已回港，昨晚再在香港灣仔區某六星級酒店設宴，多位旗下馬主及圈中友好均有出席，場面十分熱鬧。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd