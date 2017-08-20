馬場浮世繪——賀賢昨晚在港再辦婚宴
20死逾百傷 港女腳傷 西班牙連環恐襲 11港旅團避險
西班牙加泰隆尼亞區過去兩天接連發生恐襲。當地周三一小鎮發生爆炸，掀起恐襲浪潮；翌日巴塞隆拿旅遊熱點蘭布拉大道發生客貨車撞人群；約八小時後，一百公里以外一個度假小鎮又有狂徒駕車撞向人群，他們再以刀斧行兇...
2017-08-19
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屢遭結他老師非禮 少女自拍影片舉報
福建一名十七歲少女，學習結他時屢遭導師非禮，受害人日前暗中利用手機拍攝導師罪證，再上載網絡公開事件，即時引起網民熱議；當地警方得悉事件後主動聯絡少女跟進，已拘捕並刑事拘留四十二歲的結他導師。 ...
2017-08-19
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公路「注意貓咪」！名古屋提醒駕駛者
日本中部名古屋市連接周邊地區的高速公路，近日不論公路資訊板、巡邏車電子顯示板均顯示「注意貓咪」、「正捕捉貓咪」字句。名古屋高速公路公社表示，去年在路上發現一百七十具動物屍體，當中逾半是貓。 而今年首七個月亦回收三十具貓遺體，不少駕駛者為閃避誤闖公路的喵星人而釀成意外，故公社由八年前起，每逢夏季均會提醒司機注意貓咪，亦會每周捕貓一次。獸醫稱，流浪貓寶寶多在春天出生，夏天長大後容易誤闖高速公路。
2017-08-19
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全‧城滙兩房入場費540萬
荃灣西接連有多個新盤應市，其中由華懋及港鐵合作發展的全‧城滙日前公佈價單，首批191伙發展商提供最高售價20%的折扣，兩房折實最平540.4萬元起。發展商稱短期加推單位。 華懋集團銷售部總監吳...
2017-08-19
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美政局不穩 恒指險守兩萬七
美國特朗普政府出現管治危機，周四美股三大指數齊跌，拖累恒指昨日裂口低開344點，跌破兩萬七大關。其後恒指在27000點附近拉鋸，收報27047，跌296點或1.08%；國企指數報10693，跌107點或1%，成交885億元。全周恒指累升164點或0.61%；國指累漲120點或1.14%。 中國金洋資產管理董事總經理郭家耀認為，美國商界質疑總統特朗普對種族衝突的立場，其施政將面對更大阻力，美股周四顯著下跌，周五港股亦受拖累。不過，本港的藍籌股普遍業績理想，估計恒指在26800將有強力支持，並可反覆上望27800。 即月期指收報27032，跌238點，低水15點，成交1...
2017-08-19
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魔教閃電隊
正當牙買加閃電保特證實因傷休養三個月，無法替愛隊曼聯出戰慈善賽之際，紅魔陣中原來已有三位「閃電俠」。前鋒盧卡古、左翼拉舒福特和中場保羅普巴身型魁梧，但速度絕不輸蝕，齊躋身英超首輪衝刺最快的前四名，今晚聯賽勢合力作客撕破史雲斯防線。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 保特周四證實大腿肌肉撕裂要休養三個月，下個月無法代表曼聯傳奇隊對巴塞隆拿傳奇隊的慈善賽。幸而，紅魔陣中已有三位「閃電俠」候命，據網站數據，盧卡古和保羅普巴以每小時三十四點五公里成為英超首輪衝刺最快的球員，拉舒福特亦排第四。 上場梅開二度的盧卡古更大讚獻上助攻的拉舒福特，豪...
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家電博覽 四折激搶廚具
由香港貿易發展局舉辦的「家電‧家品‧博覽」於即日至8月21日舉行，活動既有最新產品，亦有着數優惠，其中美亞廚具（MEYER）更低至四折，各位喜愛入廚的姊妹當然不能錯過。 超抵鍋具電水壺 美國第一大鍋具...
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辛苦養家 酷熱天台奔走吊七粒鐘 陳豪密謀離巢搵多啲
46歲的陳豪（阿Mo）日曬雨淋趕拍無線50集重頭劇《誇世代》，日捱夜捱望穿秋水終於等到老婆陳茵媺（Aimee）同仔女由多倫多返港，一收工就仆入機場接機，同老婆仔女生活得好係阿Mo努力工作嘅原動力。據知...
2017-08-19
- 首次拍電影 陳漢娜俾古仔認真樣嚇親
- 新劇慘被吳海虐打 陳炳銓冇同李佳芯備案
- 鄭融（Stephanie）重返娘家獲重用，公司更搞搞新意思，安排她和連詩雅（Shiga）合體，將於9月9日及10日假旺角麥花臣場館舉行《SS 2017 LIVE》演唱會。由籌備到綵排，呢對「連融」組合竟然堅合拍，仲意外地成為閨密。工作、家庭、男人經無所不談。鄭融笑說：「我哋各取所長，好似我唔會晒腿；佢唔會騷胸一樣。」Shiga點頭附和：「我哋二合為一發揮合作精神，就好似一家人咁同心合力去做好一件事咁，咁樣自然會加添火花。」
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- 愛瑪史東安德魯被揭復合
- 同世界各地大師開畫展 朱潔儀被讚開心到癲
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巴士的點評——通識老師請注意：「以法達義」是錯的
黃之鋒等「雙學三子」被上訴庭判處監禁，上訴庭判詞詳細解釋了保障集會自由權利和遵守法律兩者如何協調，值得關心法治概念者細讀。 判詞中最重要的一項是副庭長楊振權法官提到：「一些有識之士，鼓吹『違法達義』的...
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今季自購馬星味重
新馬季開鑼在即，不少今季自購馬自上月陸續抵港，其中前日來自英國、愛爾蘭和南非的二十匹自購馬，更是星光熠熠，多駒具備級際賽戰績，在季內舉行的高班賽事甚至大賽，牠們隨時同場比併。 近年的英國大不列顛錦標，已成為香港馬圈人士的重要入貨場合，歷來成功例子亦多，包括「喜旺寶」和「軍歌」等。至於今季新開倉的練馬師麥菲文，已為「安」系馬主王忠秣先生和夫人，購入應屆英國大不列顛錦標殿軍，此匹B86號新馬來港前馬會譯名「天竺美男」，練者指出：「我心儀此駒已有一段時間，蓋其陣上表現出具備良好質素，牠在大不列顛錦標排最差的二十七檔，且在當日不利場地競逐，依然後上走得接近，於是我決定向馬主推薦購入...
2017-08-20
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