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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——七退役馬運從化綵排

2017-08-21 列印
  距離從化訓練中心啟用時間不足一年，馬會近期加緊進行運馬綵排。本周四將安排七匹退役馬運往從化，馬匹數目乃近期最多一次，主要觀察多駒在運送過程是否順利，有沒有出現突發情況及研究解決方法。至於這七匹退役馬，以及隨行的獸醫和工作人員，亦將留在從化一晚，然後翌日原車返回香港。
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