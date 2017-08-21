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﻿馬場浮世繪——霸道駒熱倒再嘗敗績

2017-08-21 列印
  全球最高評分馬「霸道駒」，繼上月復出角逐聖迪伐錦標倒灶後，在香港時間昨晨於德爾瑪馬場舉行的泥地二千米一級賽太平洋經典賽，以一點六倍再次遭逢敗績。「霸道駒」在騎師史文夫胯下出閘順利，沿途守在第三位，轉彎時落後居前列競跑的廄侶Collected三個多馬位，入直路再移出中疊發力，並且愈走愈勁，可是為時太晚，最終落後半個馬位跑第二。Collected的騎師Martin Garcia賽後表示，座騎今季踏入四歲後未嘗一敗，前仗在聖雅尼塔一場泥地千七米三級賽大勝對手十四個馬位，表現極之出色，但今仗可以擊敗「霸道駒」，仍令人喜出望外。
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