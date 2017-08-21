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﻿馬場浮世繪——莫雷拉東瀛兩日七W

2017-08-21 列印
  冠軍騎師莫雷拉前日在札幌競馬場連中三元，昨日再顯神威，胯下九匹座騎交出四冠一亞佳績，兩日合共贏出七場頭馬，氣勢銳不可擋。莫雷拉本周將繼續於在札幌競馬場策騎，並參加世界星級騎師大賽，然後才回港報到。另一方面，在小倉競馬場策騎的韋達，咋日也交出一場頭馬。
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