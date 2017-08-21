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﻿馬場浮世繪——容天鵬文家良昨拜神

2017-08-21 列印
  距離新馬季開鑼日子愈來愈近，不少馬房都先行拜神，昨日就輪到容天鵬和文家良馬房，兩位倉主與其馬房上下員工，以及旗下多位馬主齊齊出席，場面自然相當熱鬧。
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