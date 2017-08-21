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日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——馬場要做譚校長

2017-08-21 列印
　　「樂壇校長」譚詠麟年年廿五歲，幾乎年年都開演唱會，忠實粉絲次次朝聖，每次總是心思思要睇，人生有個如此偶像，確實不錯。

　　欣賞完譚校長的演唱會，都有另類啟示。早前提及幾類用比較多本錢的投注方案，有馬迷聯絡，私信研究改良，甚至批評本錢太多，不切實際。

  筆者所提出的方案確實有成功例子，而且並非一般普通派彩。當然命中與否，尚有其他因素。要知道，譚校長亦不是每首歌曲都備受熱棒。但只要揸緊投注方法，每季都有盈利向上，已是上上大吉。

　　筆者並非在此反擊反對者，而是想提出各種方式參考而已。其實每種投注方式都有利有弊，只要大家尋找出一個適合自己，成為馬場譚校長，指日可待。

安西教練
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