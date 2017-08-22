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﻿馬場浮世繪——莫雷拉周末再戰東瀛

2017-08-22 列印
  三屆香港冠軍莫雷拉前日在日本札幌贏出四場頭馬後，立即乘坐夜機回港，昨晨一早到場操馬後才返宿舍，認真行色匆匆。雷神今早仍會繼續操馬及策騎四駒試泥閘，至明日晨課後再才啟程前往日本，於本周末賽事客串。
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