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﻿馬場浮世繪——有得威入選短途馬錦標

2017-08-22 列印
  日本中央競馬會日前宣布，姚廄「有得威」和英國馬「熱烈喝采」，已獲選參加十月一日東京競馬場舉行的國際一級賽短途馬錦標，兩駒須在下月二十一日前抵達日本。練馬師姚本輝早前表示，「有得威」會否按原定計畫遠征，還要視乎牠在下月三日特首盃表現而定。
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