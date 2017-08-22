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﻿馬場浮世繪——羅富全馬房拜神人多撐場

2017-08-22 列印
  今季開倉的練馬師羅富全，昨午在馬房舉行拜神儀式，除倉主本人、副練陳志忠及一眾馬房員工外，多位馬主亦有到場，例如「辣得」系馬主吳創木，另外與羅富全甚友好的已退休練馬師伍碧權亦有到場，大家齊齊食燒豬，祈求馬房今季人馬平安，並且交出理想成績。
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