﻿貝湯美期待再策喜蓮獎星

今季出任大摩馬房主帥的澳洲好手貝湯美（圖右），昨晨正式開操，先是為多匹摩廄馬出試，然後再入馬房睇馬及跟大摩商討軍情，及後再與鄉里祈普敦（圖左）一同離場。他表示對來香港發展感到興奮，希望能與大摩共創佳績，特別是贏出大賽。



貝湯美說：「我對來港出任大摩馬房主帥感到相當興奮，希望一切順利，開季後能夠跟大摩攜手贏馬。大摩馬房好馬眾多，尤其是高班馬陣容鼎盛，所以在大賽經常可取得佳績。新季除了希望可為摩廄盡量贏多些頭馬之外，更期望可以贏出各項大賽。此外，我亦希望能逐步與其他練馬師建立友好關係，爭取更多外線支持。」



貝湯美過往曾多次獲大摩邀請來港策騎出戰大賽，今次以馬房主帥身分重臨，被問到最期待夥拍哪一匹馬上陣時，他回答說：「上季我策騎『喜蓮獎星』贏出一級賽董事盃及女皇銀禧紀念盃，又在冠軍一哩賽跑第三，成績相當理想，我當然期望可再次策駒此駒出賽。此外，『明月千里』質素有目共睹，當然是摩廄爭逐大賽的主要棋子。至於質新馬方面，最新購入的應屆昆士蘭打呲冠軍Ruthven質素甚高，在季中的四歲馬經典系列賽事中，將有機會展示實力。」



前世界短途馬王「尚多湖」近年為貝湯美基本座騎，但由於他今季來港策騎，使他不能在十月十四日策騎此匹老拍檔出戰全球獎金最高的珠峰大賽。貝湯美表示，「尚多湖」年底有機會來港參加香港短途錦標，屆時如果波士馬房沒有派馬參戰，他便可以再次夥拍馬匹出賽，否則該駒練馬師賀嘉時便須要另覓人選了。他指雖然失去了「尚多湖」的主帥權是有點可惜，但這是來港發展必須作出的犧牲，故不會太介懷。最後，貝湯美表示家人今次與他一同來港，相信很快會適應香港生活。



特約記者：文傑