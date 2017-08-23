 Advertisement
  • 2017年8月23日 星期三
  • 29º
  • 72%
熱門： 天鴿8號風球雙學三子的士港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——下周開鑼入場送月曆

2017-08-23 列印
  新馬季將於九月三日星期日在沙田馬場隆重開鑼。當日三Ｔ彩池會加入多寶儲備，將多寶推高至1,250萬，如10元一注獨中，預計彩金可達1,800萬。而四重彩及四連環合併彩池亦會於三T尾關及尾場賽事各注入100萬多寶。

  至於新季的開幕典禮將於馬匹亮相圈上演，主禮嘉賓香港特區行政長官林鄭月娥將主持醒獅點睛及敲鑼儀式。其後一眾騎師將與馬迷見面，迎接新馬季。而在沙田馬場各主要入口，均設有開運銅鑼，讓馬迷敲出好運。此外，部分上年度冠軍人馬獎得獎馬匹的雕像及開鑼日場景拍攝機特設於場內，供馬迷拍照留念。

  開鑼日全日將上演十場精采賽事，馬場於上午十一時正開放入場，入場馬迷可獲贈一七至一八年度馬季精美賽事月曆一個，場內另備有多項精采活動，更有全新開季精品可供選購。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd