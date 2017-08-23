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﻿馬場浮世繪——時廄馬狀態逐步提升

2017-08-23 列印
  上季在相若時間，霍利時曾在一次泥地試閘中派遣十四駒出試，不過今季開操至今，卻不見有如此部署。霍利時解釋，因廄內馬匹雖一直有正常操練，但安排快跳次數不多，進度未足以參加之前試閘，不過他將派遣十駒參加周五的泥地閘，接着再有數駒參加周六嘉年華草閘，馬匹狀態可趕及在開季前逐步提升。
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