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﻿馬場浮世繪——韋達回防專心備戰

2017-08-23 列印
  韋達於唞暑期間前往日本客串，前日返港之後，昨晨正式開操，先後策騎一對時廄馬「快閃的」和「肥仔」出試，之後再前往烽火台與在場練馬師密斟，動態積極。他收操後表示，有感香港氣溫較日本九州福岡更炎熱，令他有點吃不消，不過因唞暑時在日本出賽，目前狀態依然弗，磅位也跟離港前相若。他指跟日本中央競馬會的合約本來到本周日才屆滿，但為了可集中精神備戰香港的新馬季，所以已提前結束。
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