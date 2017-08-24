﻿有得威征日前先贏特首盃

距新馬季開鑼只有十日，首日賽事的重頭戲是一班千二米的特首盃，出賽馬陣容已漸見雛形，其中姚廄「有得威」是有備而臨，希望在此賽交出成績，然後再遠征日本，不過同場有多駒都磨刀霍霍，準備給予迎頭痛擊。



「有得威」早在本月初已開始快跳，上周四由潘頓過檔彈閘，到本周六將在「開季試閘樂滿Fun」試大閘，備戰工夫充足。當潘頓被問到「有得威」狀態進展時，他說：「從『有得威』彈閘的良好表現估計，其狀態正逐漸回升，周六再試大閘亦有助進一步推高狀態。另外此駒過去三季初出得兩冠一季，上季更明顯是受阻才敗，反映馬兒特利休後跑新鮮感，所以我對今戰取勝機會樂觀。如果『有得威』屆時順利交出好成績，我樂於再夥拍牠遠征日本，在十月角逐短途馬錦標。」



據悉「有得威」決定配潘頓之前，練馬師姚本輝有意將其交由冠軍騎師莫雷拉主轡，可是對方卻因已卜定座騎為由拒絕，而該駒正是上季尾在其胯下贏馬的「四季旺」。雖然「四季旺」上季只曾在千四及千六米贏馬，今仗跑千二米可能稍短，但莫雷拉卻有不同見解，他解釋說：「『四季旺』在上季尾贏馬一役表現出色，證明本身實力未見底，經過暑期再年長一歲後，理應續有進步。『四季旺』於開鑼戰復出上陣，雖然途程似是稍嫌短，但憑休後新鮮感充足，應可勝任有餘，未嘗沒有機會走入前列，甚至能擊敗對手贏馬，我也不會意外。」



田泰安在上季尾接受訪問時，曾表示希望有機會再夥拍方廄「川河尊駒」上陣，如今他得償所願，將會策騎該駒競逐特首盃，日前他策騎馬兒試泥閘後說：「今課試閘只是輕舒腳頭性質，不過早段走順之後，馬兒在直路上追回不少失地，走勢相當理想。此駒質素不成疑問，如果發揮出上季尾一役贏馬時的水準，將是爭勝分子。」



其他落實角逐特首盃的馬匹，包括苗禮德馬房的「龍城勇將」和蘇偉賢馬房的「發盈喜」等。



特約記者：文傑