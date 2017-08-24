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﻿馬場浮世繪——苗禮德外遊或押後回防

2017-08-24 列印
  苗禮德日前離港前往南非為馬主洽購新馬，擬於本周六回港，但因購馬需時，加上他在周六嘉年華試閘可能只派一駒出試，所以如果有需要便會押後歸期，待至本周日甚至較後時間才返港。
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