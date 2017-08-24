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﻿馬場浮世繪——麥菲文長兄星洲開倉

2017-08-24 列印
  馬來亞賽馬協會日前公布，簽發練馬師牌照予澳洲頂級練馬師菲特文，讓其在新加坡開倉練馬。菲特文是新季在港開倉的新練馬師麥菲文的長兄，在澳洲從練時曾勝出五屆墨爾本盃，本來已在一一年退休，到一四年再次復牌練馬，今次於新加坡獲發牌，將會接管行將退休的納遜馬房。
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