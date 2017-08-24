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﻿馬場浮世繪——強風令馬場多處受損

2017-08-24 列印
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  颱風「天鴿」襲港，所以昨日晨課只進行了不足一小時，便因為改掛八號風球而終止，原定舉行的三組泥地試閘亦取消。其後沙田風勢不斷加強，馬場多個地點受損，尤其是騎練宿舍的停車場出口，因有多棵樹被吹倒而出現堵塞，為在該處居住的騎練帶來諸多不便。
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