﻿縱橫大地永旺年年最後考驗

昨晨沙田馬場舉行六組試閘，沈廄旗下準備遠征韓國的「縱橫大地」和「永旺年年」作離港前最後認真考驗，結果前駒後上取勝，後駒則跑第六。羅理雅指出，兩駒狀態較有進展，希望在韓國取得佳績。



「縱橫大地」今次試閘起步稍慢，然後逐漸穩定走勢，繼而在末段穩步上前，過終點時越過「亞馬寶寶」勝出。羅理雅解釋時說：「『縱橫大地』表現顯然較上周有進，直路上追勁亦佳，稍嫌美中不足的是今次牠沒有跟過往出賽時一樣以黑布蒙頭入閘，導致起步稍為遲緩。我們將盡快跟韓國馬會方面溝通，看看可不可以安排馬匹蒙頭入閘，可以固然最好，否則的話便要立即構思解決方法，好使『縱使大地』能順利出閘，因為首爾馬場的沙地跑道較利前置馬，一旦慢閘要靠後追，勢將影響爭勝機會。」



羅理雅接着表示，即使「永旺年年」昨日試閘名次不及上一課，但跟上周起步順利後末段力弱比較，他本人更喜歡馬兒在今課稍留後可展示追勁的走勢。此駒自開操以來，在每課試跑和試閘中表現愈來愈好，狀態循序漸進，他預期在此課試閘後，馬兒狀態將再進一步提升，十多天後出戰韓國短途錦標時，將能以良好狀態出戰。



另一方面，霍利時昨日共派遣七駒參加試閘，其中「大龍騰」和「喜菜」在第五組跑第一及第三。練者課後表示，今次是新季首次派馬試閘，出試馬狀態仍有提升空間。暫時他只決定讓「心感」在開鑼日角逐五班千二米，並擬交由郭能主轡。「雖然『心感』試閘居中而回，鞍上人郭能需要鞭策座騎，但是我認為今課試閘有助提升狀態。以此駒今季踏入四歲全熟，在五班起步應有利，希望屆時可走入前列。」霍利時說。



特約記者：文傑