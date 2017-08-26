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﻿馬場浮世繪——Enable一級賽四連勝

2017-08-26 列印
  早前橫掃英國及愛爾蘭打呲，以及上月英皇錦標的三歲雌馬Enable，於香港時間前晚在一級賽約克郡橡樹大賽再下一城，已連贏四場一級賽。今次Enable被捧成1.25倍的一面倒大熱，在戴圖理胯下起步搶出前領，至六百米左右再發力拋離對手，全程一鞭不施之下以五個馬位輕勝而回。

  Enable在最近四場二千四百米一級賽中，取勝距離加起來合共贏對手二十個馬位，難怪當地外圍莊家為十月一日尚蒂伊馬場舉行的凱旋門大賽開盤時，將牠列為兩倍大熱門。練馬師高仕登透露，Enable是其從練以來跑二千四百米最佳的雌馬，至於跑該程最佳的雄馬則是前葉森打呲及凱旋門大賽盟主「金號角」。Enable在出戰凱旋門大賽前，將不會再參加其他熱身賽。
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