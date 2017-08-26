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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦須養傷兩月

2017-08-26 列印
  見習騎師蔣嘉琦因左手中指韌帶舊患復發，於接受專科醫生檢查後，醫生認為她須暫停策騎最少兩個月。蔣嘉琦的左手中指於上季在一次晨操中受傷，其後已接受治療。至於她何時可以恢復策騎，馬會將於適當時間再作公布。
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