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﻿馬場浮世繪——雷神東瀛角逐騎師賽

2017-08-26 列印
  三屆香港冠軍騎師莫雷拉今日將代表香港參加在日本札幌競馬場舉行的二○一七年世界星級騎師大賽，跟其餘十三位來自世界不同地區和日本本土的頂級高手同場競技。莫雷拉於最近兩年均代表香港參加這項一年一度的騎師挑戰賽，其中於二○一五年首次參賽時即奪得冠軍，而去年則取得第五名。

  世界星級騎師大賽共設有四關賽事，首兩關於今日舉行，而最後兩關則於明日上演。至於比賽形式方面，除了爭取個人榮譽外，莫雷拉亦會與另外五位訪日的海外騎師及一位代表日本地方騎師組成世界明星隊，與七位來自日本中央競馬會的好手角逐隊制殊榮。

  莫雷拉自上周開始客串後，兩個賽馬日已贏出七場頭馬，今明兩日他合共有廿一匹座騎，隨時連場數胡。
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