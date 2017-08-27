﻿騎師競跑田泰安三度封王

每年馬季開鑼前的大型活動「開季試閘樂滿Fun季前嘉年華」，昨日在沙田馬場舉行，其中一項最受歡迎節目「騎師競跑接力賽」，繼續由一四年及去年冠軍，被馬會評述員形容為「沙田保特」的田泰安蟬聯，今年他跟女將蔣嘉琦組隊輕易勝出，奪得五千元獎金。



跟過去幾年一樣，今屆騎師競跑賽繼續以接力賽方式進行，由於蔡明紹、吳嘉晉、梁家俊均傷病康復不久，為安全起見避戰，於是十八位騎師和見習騎師，加上見習學員劉泓及勞景暘，合共二十人分為十組。起步組員走畢四十米之後，要將手上的馬公仔交予隊友接棒，讓其跑餘下六十米。蔣嘉琦起步不快，當他交棒予田泰安時，根本處尾三位置，可是田泰安接力後發揮出強橫後勁，輕易超越所有對手輕勝。至於李寶利和勞景泓組合力拼得亞軍，另外史卓豐和何澤堯，跟郭能和巫顯東兩隊得平頭季軍。



田泰安於最近四年騎師競跑賽贏出三屆，賽後他當然特別興奮，他說：「其實我在一五競跑時也跟蔣嘉琦編在同一組，可惜當接棒時出意外落第，敗得相當不值，今屆我們再次編在同一組，大家都希望收復前失，終於奪標而回。此外，今次勝利再次證明我狀態甚弗，而且無論甚麼賽事，我都全力以赴，爭取勝利。」



騎師競跑賽冠軍可得獎金五千元，按理田泰安和蔣嘉琦可各得二千五百元，但獎金隨時不及亞軍隊隊員之一的劉泓，因為賽後李寶利已通知馬會，將他應得之一千五百元獎金全數贈予劉泓，以示獎勵，如果馬會答應，後者才是今次競跑賽大贏家。



另一方面，由於今次嘉年華首度開放彭福公園，讓更多人參與，所以入場人數較去年大幅上升，公眾席購票入場人數為一萬二千人，會員、馬主入場人數為二千六百三十二人，合共一萬四千六百餘人，較去年上升超過百分之三十。



特約記者：文傑