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﻿馬場浮世繪——奧維李雅戴圖理食詐胡

2017-08-27 列印
  英國約克馬場依波賽期裏的重頭戲之一，途程為一千米直路賽的楠索普錦標，於香港時間前晚上演，應屆皇席錦標盟主「奧維李雅」再次由美國遠赴參戰，臨場被捧成一點九倍的大熱門。結果，該駒在戴圖理胯下出閘後即領先群駒，末段在受催策下更一度拋離對手，但正以為勝劵在握之際，最後百多米見九倍的「天將瑪莎」從大外檔如飛殺上，最終以一馬鼻位之先擒下「奧維李雅」爆出半冷。

  在過終點後戴圖理一度以為「奧維李雅」贏馬，並作出勝利姿勢慶祝，不久後才知道自己表錯情，他賽後表示自己確實以為座騎勝出，對於落敗感到震驚和失望。

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