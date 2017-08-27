在過終點後戴圖理一度以為「奧維李雅」贏馬，並作出勝利姿勢慶祝，不久後才知道自己表錯情，他賽後表示自己確實以為座騎勝出，對於落敗感到震驚和失望。
馬場浮世繪——奧維李雅戴圖理食詐胡
在過終點後戴圖理一度以為「奧維李雅」贏馬，並作出勝利姿勢慶祝，不久後才知道自己表錯情，他賽後表示自己確實以為座騎勝出，對於落敗感到震驚和失望。
郭家再掀內訌 鬧上英法庭 郭老太訂信託條款 禁湘少密友獲分毫家產
繼本報昨日獨家披露，新鴻基地產郭氏家族紛爭本於一四年達成「大和解」，但郭炳湘最近要求重新分產，再引起爭議，本月初更鬧上英國法庭。本報得悉，從英國法庭文件及誓章內容，進一步揭示郭老太為防唐錦馨（Ida）...
2017-08-26
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成功與地面站通聯 台首枚自製衞星升空
台灣首枚自行研製的人造衞星「福爾摩沙衞星五號」，周四由美國太空探索公司獵鷹九號火箭搭載升空，約十分鐘後進入預定軌道，並於升空八十三分鐘後向地面傳回第一個訊號。總統蔡英文形容，衞星成功運作，象徵科研人員...
2017-08-26
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被裁定行賄崔順實罪成 三星李在鎔囚五年
捲入韓國前總統朴槿惠密友干政風波的三星電子副會長李在鎔，首爾地方法院裁定其涉及的行賄、作偽證等罪名成立，一審判處監禁五年，李在鎔代表律師表明不服裁決，當庭提出上訴。 李在鎔被控透過海外空殼公司...
2017-08-26
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喜遇最低入場418萬
近數月多個主打迷你戶型的新盤紛紛部署登場，其中英皇及市建局合作之長沙灣單幢住宅喜遇，日前突擊一條龍命名、上載樓書兼開價，首批六十八伙，發展商提供最高6%折扣，一房折實418.01萬元入場。 英...
2017-08-26
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中資金融股升勢凌厲 恒指突破27800 勁升359點
中資金融股周五升勢凌厲，帶動中港股市急升，上證升穿3300關，恒指突破27800阻力，最多升359點，全日升329點，國指更創兩年新高；大市成交逾1152億元。以全周計，恒指累積上升800點或2.96%；國指累積上漲594點或5.56%。 恒指收報27848點，升329點或1.2%，為2015年5月27日以來收市新高。國企指數曾高見11316點，創兩年新高，收報11288點，上漲237點或2.15%。內地股市同樣於金融股發威下造好，上證指數突破3300關口，並以接近全日高位收市，收報3331點，升60點或1.83%，為一年半新高。 至於港股後市，騰祺基金管理投資管理...
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傳人折「茅」
曼城眾將英超開季兩場彷彿忘穿射門鞋，但巴西前鋒加比爾捷西斯揚言，今晚英超作客正值頹勢的般尼茅夫肩負起士哥重責，無負前輩朗拿度寄望。藍月今仗讓球主客和讓兩球，「客勝」去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 藍月英超開季兩戰一勝一和，首戰全場射門十四次僅入兩球，其中一球更是對手烏龍球；上仗作東愛華頓更有十九次射門，結果只迫和1:1。雙箭頭阿古路及加比爾捷西斯腳頭無靈，領隊哥迪奧拿也稍有微言。 誓言不負大哨厚愛 朗拿度掛靴後，巴西已失去森巴傳統射手的風采，幸加比爾捷西斯有望承繼衣鉢。 朗拿度曾讚道︰「我在加比爾捷西斯身上看到自己昔日的影...
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六折搶購 家庭日用品
作為精明主婦，定知道日用品是家庭最大開支，最近集美容與生活百貨於一身的莎莎就舉行激減優惠，部份貨品以低至六折發售，只要精明計計數，就可買得更抵！ For Family 沐浴乳、洗髮乳等日用品消耗量極...
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失婚陳煒 一秒神回做八婆
日前，有周刊踢爆屢傳婚變嘅陳煒（煒哥）和台灣富商老公顏志行9年婚姻正式玩完。煒哥開腔回應時驚爆5年前已簽紙離婚，現再見亦是朋友。失婚好慘，最慘係被圍插指煒哥有心「瞞分訊」，近年回應夫婦關係時又大話連篇...
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巴士的點評——良心犯‧阿扁‧台灣的一條彎路
最近收拾家中的物品，看見一個塑膠公仔，感慨良多，令我回憶起十七年前的一件小事。 二○○○年三月十八日台灣舉行第二次直選的總統選舉，結果民進黨的陳水扁以得票百分之三十九點三的微弱多數當選。還記得當晚與幾位朋友在九龍灣八角亭的大排檔吃潮州打冷，大家喝着啤酒，笑稱慶祝華人地區終於有一個直選總統。我當時真的很開心，覺得台灣是一個民主示範，往後其他地區可以學習跟從。如果用今天的潮語，我當時算得上是一個「民主膠」。 後來朋友遊台回來送了我一個陳水扁公仔，設計相當cute，頭頂還寫上「阿扁家庭」的英文字樣。心想民進黨真懂得做宣傳工作，把陳水扁打扮成台灣之子形象，人人都叫他「阿扁仔」，與國...
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騎師競跑田泰安三度封王
每年馬季開鑼前的大型活動「開季試閘樂滿Fun季前嘉年華」，昨日在沙田馬場舉行，其中一項最受歡迎節目「騎師競跑接力賽」，繼續由一四年及去年冠軍，被馬會評述員形容為「沙田保特」的田泰安蟬聯，今年他跟女將蔣...
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