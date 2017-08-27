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﻿馬場浮世繪——莫雷拉騎師賽暫列第十

2017-08-27 列印
  莫雷拉昨午在日本札幌競馬場上陣，在角逐世界星級騎師大賽前，甫登場便憑座騎Red Regnant交出頭馬，先聲奪人，可是其後只能再添一亞兩季，未能再闖凱旋門。

  至於他在世界星級騎師大賽的座騎Crown Iris和Makeup只分別跑第七及第九，完成兩關賽事後僅取得八分暫時並列第十，領先的是38分的戶崎圭太，福永祐一居第二。莫雷拉今日將繼續在札幌競馬場策騎上陣，且騎足十二場，且看能否在騎師賽的最後兩關後來居上。
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