﻿馬場浮世繪——卓華時錦標史文夫冧莊

美國沙拉托加馬場，於香港時間昨晨舉行了一級賽的卓華時錦標，此賽乃東岸暑期最重要的大賽之一，由三歲馬角逐泥地千七米。本屆的十二匹參戰馬當中，九匹曾勝出級際賽，包括三冠賽首關肯塔基打吡盟主Always Dreaming、次關必利是錦標冠軍Cloud Computing和尾關冠軍Tapwrit，陣容相當強勁，不過最終由之前亦曾贏出三級賽的七倍半熱門West Coast奪標，繼上屆此賽冠軍「霸道駒」後，騎練史文夫及巴富達再次攜手出擊得手。West Coast起步後即搶出領放，入直路在鞍上人催策下，以三又四分一馬位輕勝而回，取勝姿態相當輕易。



至於同日另一場二千四百米的一級賽Sword Dancer錦標，焦點本來是岳伯仁馬房的「愛達荷州」挑戰應屆英皇錦標季軍，可是此駒最終力弱大敗跑尾二，頭馬是由李百諾策騎的八倍半冷Sadler's Joy。



