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﻿馬場浮世繪——蔡廄聚餐會昨如期舉行

2017-08-28 列印
  颱風「帕卡」襲港，天文台在昨晨五時十分懸掛八號風球，晨課隨即取消。繼上周「天鴿」吹襲後，昨日沙田馬場再次受到破壞，在會所附近的幾棵樹被強風吹倒，將前往馬房及沙田行政大樓的道路堵塞，前往上班及工作的馬會職工只能夠步行上班。此外，原定昨午在尖沙嘴漢口道投注處舉行的「梁家俊季前分享會」亦取消，會否擇日再舉行，則要稍後才決定。

  「帕卡」於昨日早上最接近香港，其後風勢已轉弱，天文台在午間改掛三號風球，而蔡約翰馬房一年一度的馬房拜神及聚餐晚會如期舉行，倉主蔡約翰、新任馬房副練伍鵬志，以及多位廄內馬主及騎師均有出席，場面十分熱鬧。
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