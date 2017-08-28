  • 2017年8月28日 星期一
  • 25º
  • 97%
熱門： 帕卡澳門陳貝兒超時空男臣CELINE

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——開季特輯18台今晚首播

2017-08-28 列印
  有線18台繼上周五率先推出「試閘檔案」後，今日晚上8時再推出特備節目──「開季88」，主持匡公及黃楨淘檢將閱新舊各路人和馬，為馬季下周開鑼作好準備。

  至於全線的賽馬節目亦將於今晚全面回歸，繼續由晚上6時30分播出的「晨操逐格睇」打頭陣。而特輯「開季88」將緊接於晚上八時首播。今季有麥菲文及羅富全兩位新練馬師加入戰圈，成績很大程度牽繫於轉倉加盟的馬匹表現，「開季88」特別檢閱此兩內具實力的轉倉馬匹。而一直為馬迷焦點的六大馬房的「子彈馬」不少，節目將特別點出，並有新馬及長線投資馬的推介。此外，特輯內會以上季首三個月搶攻的十大馬房成績、谷草王及泥地王的數據分析，推算本屆走勢；兩位主持並將討論新季騎師之間的競爭形勢。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd