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﻿重點出擊——戒急用忍 馬季流流長

2017-08-28 列印
　　今季有幸繼續為《頭條日報》效力，老編給予極大的自由度，暑假無馬跑，文章可以東拉西扯，想來每次收到小弟稿件，定必頭痛欲裂。

　　上期文章以譚校長演唱會為引子，原意是提出各人應揸緊自己的投注方法，但反應一般，以下節錄部份對話。

　　老編：是對是錯也好，不必說了。

　　我只好理直氣壯回應：沒有去試過，怎知他錯，就算我錯了，亦必須繼續。

  網友「大威」則懷着千般失望、千般失落搭嘴：上季兵敗如山倒，皆因逢賽日都買不到《星島》。

　　我只好回答大威：立了堅決心，不必歎息傷感。

　　寫下幾百字，終於入正題。新馬季將至，大家要懷着一分激動、一分希望。但謹記量力而為，戒急用忍，須知馬季流流長。

安西教練
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