﻿馬場浮世繪——韓國兩大賽沈廄遇強敵

韓國馬事會日前公布了將於九月十日在首爾馬場舉行的韓國盃和韓國短途錦標的海外入選馬名單，各有六匹海外賽駒獲邀參戰，途程為沙地千八米的韓國盃，除香港的「縱橫大地」入選，去屆冠軍Chrysolite亦獲邀參加衞冕，而另一匹日本馬「霧都」剛在札幌贏出泥地三級賽，實力亦不弱。另外，今屆亦首次有美國馬獲邀，不過年屆五歲的Papa Shot未嘗在級際賽上名，未知實力如何。另外，兩匹獲邀的海外馬則為法國的「民權酋長」和Skiperia。



至於途程為沙地千二米的韓國短途錦標，香港代表「永旺年年」將要面對今年雖已九歲，但二月份仍可在卻拉馬場贏出二級賽的「拜倫勳爵」。另外今賽亦有一匹來自美國的The Truth Or Else獲邀，該駒曾在級際賽上名，其餘三匹獲邀馬為新加坡的「溫布頓」、日本馬Graceful Leap和法國馬City Money。



