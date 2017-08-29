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﻿馬場浮世繪——告達理拜神望新季反彈

2017-08-29 列印
  昨日晨課後，告達理馬房舉行季前拜神儀式，雖然當時沙田不斷落雨，附近一帶交通擠塞，但多位馬主仍有到場，包括「時尚風格」馬主黃振南、「神威敖翔」馬主張樹榮、「雪地神駒」馬主余國賢等，另外華將何澤堯亦有出席，場而熱鬧。告達理表示自己健康已經無恙，一直有到場操馬，雖然如今馬房兵源不太多，但整體健康正常，當中不乏質新和評分有利之馬，今季可望反彈。
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