﻿有得威佳態迎戰特首盃

新馬季將於九月三日在沙田馬場開鑼，「有得威」將會負頂磅角逐當日的重頭戲香港特區行政長官盃。練馬師姚本輝會留意「有得威」今仗的表現，方會決定是否於約五周後參戰日本的一級賽短途馬錦標。姚本輝說：「周日一戰之後，我們始會作進一步部署，但至目前為止的計畫是，假如牠今仗表現良好，下個目標就是短途馬錦標。」



在確定出戰十月一日於中山競馬場舉行的短途馬錦標之前，現年六歲的「有得威」須負一三三磅在特首盃與另外六匹良駒一較高下，而陣中評分第二高的「駿皇綵」當日將負一一八磅，換言之，「有得威」須比其對手多負十五磅或以上。在今仗負輕磅的對手中，包括去屆香港經典一哩賽亞軍「四季旺」，還有由徐雨石訓練的「獅子驄」也力圖取得跨季六連勝。然而，「有得威」於上周六在沙田舉行的草地試閘中表現出色，故姚本輝及周日策騎牠出賽的潘頓均認為，馬兒會以上佳的狀態迎戰。



在上周六的一千米直路試閘中，「有得威」在潘頓胯下沿途走勢順暢，過終點時豎起耳朵，輕鬆地領先第二名對手四分三馬位衝線，潘頓說：「牠的試閘表現不俗，最重要是牠跑來動作暢順，樂在其中，反映目前身心皆處於良好狀態。無疑背負一三三磅迎戰一眾進步神速的對手勢必不容易，不過今仗步速預期偏快，正好適合牠發揮。我敢說牠會跑得不錯，且看負頂磅迎戰對牠的影響如何。」



至於出征日本，姚本輝說：「暫時未有騎師答允策騎牠在日本出賽。我已經向潘頓提及牠的遠征計畫，但他仍未作出決定。」



在十月一日短途馬錦標舉行當日，香港同時有兩場重要的三級賽上演。潘頓表示：「我們且看『有得威』在周日的表現如何。從其往績來看，牠是匹甚具實力的賽駒，因此，當牠處於佳態時，能在短途馬錦標等頂級賽事中奪冠，大家都不會感到詫異。我們會在今仗後評估牠的狀態。」