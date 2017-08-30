﻿馬會新猷多 分五大範疇

新馬季於周日在沙田馬場開鑼，昨日晨課後，先由馬會行政總裁應家柏率領一眾高層舉行拜神儀式，及後馬會市場及客戶事務執行總監張之杰就召開記者會，介紹新馬季在五大範疇上推出的客戶服務新措施，務求為本地及海外馬迷帶來耳目一新的賽馬娛樂體驗。



今季馬會五大市場及客戶服務新措施中，以提升數碼娛樂體驗方面，與馬迷最為切身。由今年十二月開始，投注戶口用戶可以透過桌面電腦、iPad、平板電腦和手機，登入全新的「HKJC客戶中心」使用十項新服務，包括管理個人資料及戶口查詢、登記享用「優越」服務，以及預訂兩個馬場公眾設施等，將過去人手處理的服務轉換成自助形式操作，更加方便。



此外，自從推出至今下戴用戶超過八十萬人的HKJCTV應用程式，將加設更多賽日直擊「2nd Screen」功能，例如討論區和即將提示及數據資料，有助馬迷選馬。



另一方面，馬會目前應用的投注程式，將加設二維碼投注功能，顧客掃描代碼後，可以直接投注六合彩注項、足球及運財3T、騎師王和勝出地區等注項，更加方便。而顧客在下月底開始，可以透過「支付寶」的香港平台，支付馬場入場門劵及馬場餐飲劵，其於季內將推出更多優惠驚喜。



暑假期間，兩個馬場設施都有翻新工程，新馬季推出啟用的包括位於沙田馬場第一座看台一樓的「一樓紙牌投注大堂」，快活谷則有位於跑馬地馬場大看台一樓（即啤酒園）上方的「一樓大堂」及「同德」餐廳，入場入士將有更多選擇。至於場內活動方面，馬會今季將安排更豐富的主題活動，例如將在兩個馬場舉辦合共八次，以女姓客戶為主的活動，以增強女士入場的興趣。同時馬會將增設一系列方便年長馬迷的投注設施及服務，讓他們更能享受到賽馬樂趣。此外，今季「跑馬地百萬挑戰盃」獲香港航空贊助，稍後便作出公布。



其他新服務措施方面，馬會今季在J2台、各投注處及馬場內播放的中文賽馬節目，將有新主持陣容。此外，馬會亦加強與收費台Now TV合作，以往播出馬會的賽馬節目的668台，將改在新加入的630 Now Sports Prime播出，而原先668台將推出全新獨家製作節目，令賽馬廣播百花齊放。馬會並鼓勵更多賽馬傳媒使用Facebook Live直播，在沙田馬場影視大樓開設兩個直播室，供傳媒及馬評家租用。當然，馬會亦會繼續致力發展「匯合彩池」，加強與海外媒體合作。



特約記者︰文傑