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﻿馬場浮世繪——苗禮德拜神莫雷拉撐場

2017-08-30 列印
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　　昨午幾個馬房舉行拜神儀式，場面十分熱鬧，其中苗禮德於暑期雖有數駒流失，但仍有多位馬主到場支持，包拾「神駒」系馬主余國賢、「惜多福」馬主劉懿暉等，另外更有逾十位騎師和見習騎師到來撐場，包括向來甚少出席拜神場合的冠軍騎師莫雷拉。苖禮德透露，由於馬會今季進一步限制使用消炎止痛藥，故此在操練上會更小心，以保持馬匹健康為重點，亦因而會多安排馬匹游水。他說今季已經是第十八年在港練馬，深明訓練手法也要與時俱進，因應不同需要改變，因而未覺困難。

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