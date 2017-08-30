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﻿馬場浮世繪——小潘星洲勝仗香港入數

2017-08-30 列印
  潘明輝於八月六日在新加坡策騎「法樂」勝出三級賽，按賽例訂明，見習騎師在外地勝出的分級賽或表列賽，亦會用以計算其減磅幅度。因此，火車潘勝出上述賽事後，其在港的認可頭馬總數已增至二十三場。

  另外，「勁皇子」於六月廿一日贏馬後所提供的尿液樣本，經確定性化驗後發現含有etofenamate及flufenamic acid，事件的研訊會押後至另訂日期。
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