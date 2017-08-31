﻿莫雷拉皇者歸位

周日新馬季開鑼戰，三屆香港冠軍騎師莫雷拉乃唯一卜滿十匹座騎的騎師，反映即使他暑期復課較遲，所獲支持卻未受影響。雷神表示對今戰座騎的分量甚為滿意，陣上定會全力以赴，務求可以打響頭炮。當中對於沈廐兩匹上季拍賣馬「旅遊皇者」和「家品皇者」的機，雷神最睇好。



馬主黃士心於上季的香港國際拍賣會上，以七百二十萬元投得「旅遊皇者」。這匹高價貨上季初出跑田草一千米，即以快時間打開勝門，今季早在七月下旬便復課，然後在本月初快跳，周日復出列陣於第九場三班千二米，贏馬功臣莫雷拉分析說︰「上季我曾策騎『旅遊皇者』操練兼且贏馬，對牠的質素與性能當然了解，今季雖然面對更強對手，但以其良好質素，加上只負全場最輕的一一六磅，應有助克服困難。至於路程方面，相信以其速度跑一千米或千二米都勝任，應具爭勝機會。」



至於去屆拍賣會最高價馬，成交價高達一千零五十萬元的「家品皇者」，上季曾兩度由莫雷拉策騎於試閘掄元，如今終於首度登場，列陣於第四場四班千二米，莫雷拉分析其機會時說︰「『家品皇者』上季試閘時展示良好走勢，反映出本身具有質素，但畢竟當時成熟未足，所以沈集成沒有急於派遣上陣，選擇絕對正確。相信經過一個暑期，以及本身踏入四歲，『家品皇者』今次初上戰陣已準備就緒，當有望走入前列，贏馬自然更好不過。」



另一方面，莫雷拉上季曾勝出二十五場五班賽，被譽為是低班救馬高手，周日他策騎在港出賽三十二場仍未嘗一勝的「銘記心中」，亦會備受注目，他說︰「雖然我未嘗在晨課中騎過『銘記心中』，但牠上季表現證明跑五班賽具競爭力，我亦對羅富全的練馬功夫充滿信心，今仗排內檔跑千二米，我當會全力以赴，說不定可以為羅富全帶來開倉後的首場頭馬。」



特約記者：文傑