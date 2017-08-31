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﻿馬場浮世繪——應家柏測新季投注微升

2017-08-31 列印
  上季賽馬投注額高達一千一百七十四億港元創下歷史新高，較前季上升百分之十點七，新馬季開鑼在即，馬會行政總裁應家柏的預測卻一如以往保守。他估計新季總投注額會上升百分之三點五左右，主要是由匯合彩池帶動。他表示據其與外地馬圈人士及馬迷接觸的經驗，外間興趣大得出乎意料，馬會將繼續積極發展。上季匯合彩池的投注額較前季上升百分之八十七。
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