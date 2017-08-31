﻿馬場浮世繪——應家柏測新季投注微升

由一家瑞士公司建設及營運的摩天輪，三年前落戶中環海濱長廊，已成為維港地標。昨天傳來摩天輪停業消息，購了票的人士摸門釘，失望而回。當局指摩天輪的租約及牌照已結束。鑑於摩天輪頗受市民、旅客歡迎，它起了點綴海濱景致的作用，並為中環添上歡樂氛圍，若有關營運商打退堂鼓，政府應另覓公司接棒。 高六十公尺的香港摩天輪，設有四十二個車廂，繞行一圈約花十五至二十分鐘，讓人從一個嶄新角度欣賞維港日夜美景，而摩天輪附近有一個活動廣場，提供小吃，吸引旅客來訪，也是港人一家大小假日的消閒好去處。發展局今年五月曾公佈摩天輪用地易手，預計九月轉交新營辦商運作。 不少國際大都會均有一座摩天輪。以英國倫敦的...

2017-08-31