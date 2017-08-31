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﻿馬場浮世繪——苗禮德堅信龍城勇將實力

2017-08-31 列印
  苗廄「龍城勇將」前季在國際一級賽主席短途獎入位後，上季未嘗贏馬，周日列陣於重頭戲特首盃，苗禮德表示馬兒上季開鑼前曾經受傷，縱非嚴重，亦足以令進度受阻，之後他曾嘗試趕工夫催谷狀態但不得要領，然而亦一直深信「龍城勇將」具級際賽的戰鬥力，跟香港最佳的短途惡馬大概只有半個至一個馬位距離，現評一○三分而今仗只負輕磅，只要跑回最佳水準當有威脅。

  另外，上季尾因傷缺陣的蔡明紹、黎海榮、梁家俊和羅理雅，已全獲醫生證明，於周日的沙田開鑼賽事復出。

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