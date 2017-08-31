﻿順理成章——先睹為快買馬報

終於等到馬季開鑼，馬會亦特別安排了提前於昨日周三排位，換言之，那些俗稱「排位版」的馬報亦提早出街，大部份於昨午已經有售。由於不少馬迷期待已久，相信銷情會甚理想。



這類排位版馬報的售價跟一般報章一樣，看來似乎不值，不過對於一些熱愛賽馬的人士來說，卻是物有所值。雖然現在不少報章於排位翌日，都附上詳盡的賽績資料在其馬經版內，但不少馬迷仍是願意掏腰包先買份排位馬報，一來先睹為快，二來習慣使然。



每份馬報各有其排版設計特色，另外賽績方面，亦會有一些不同的資料或數據統計供讀者參考，甚至乎說明配備改動的方式，也各有一套沿用多年的符號及圖案作指引。讀者看慣了一段時間後，要改變看另一份馬報，也須時間適應。所以排位版的馬報，至今依然有一群擁躉支持。



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