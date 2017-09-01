﻿史卓豐開鑼創傳奇

史卓豐於前季開鑼日策騎「龍城勇將」開齋，而上季開鑼日騎者雖然未能贏馬，但也取得兩亞兩季，累計兩次在開鑼日均成績不俗。周日沙田開鑼戰，史卓豐將策騎六駒出賽，他昨晨收操後透露，最睇好伯廄的「大籐王」和呂廄的「鑽飾傳奇」爭勝機會。



伯廄的「大籐王」上季出賽六次，取得一冠兩亞和兩席殿軍，僅在初出一役未能獲得獎金。此駒上周六由史卓豐策騎試大閘後上跑第三，昨晨再由騎者策馬快跳，準備工夫做到足，史卓豐認為馬匹已屆爭勝之時，他說：「『大籐王』上季三歲時的表現相當理想，即使最後兩場只跑第四，但當時升上三班出賽，遇到的對手頗強，加上排檔不算理想，以此伸算，其表現已算不差。今季復課後，馬兒狀態進度理想，上周試大閘毋須催策亦自動衝上得第三，走勢令我十分滿意。今次『大籐王』復出跑千四米，雖然排大外檔起步，但我估計屆時會有馬前領扯快步速，『大籐王』有望在早段找到遮擋留力，待至末段發力上前挑戰，理應是爭勝分子。」



閃耀飛輪機會分子



史卓豐接着表示：「呂廄『鑽飾傳奇』上季尾兩次由我出賽時的際遇都欠佳，遇上早段慢步速及不利後上跑法的場地，所以落敗不足以反映實力。周日此駒復出跑同程千四米，賽前操練試閘充足，應具足夠狀態迎戰，加上今仗抽得有利三檔，取位方面毋須如以往太過被動，可期會有進步演出，是自己今戰另一爭分籌碼。」



最後，史卓豐謂「閃耀飛輪」日前晨課快跳走勢不俗速度良好，亦指出馬兒上季跑一千米直路賽曾上名，今仗復出跑同程乃機會分子︰「不過同場大部分對手跟牠一樣質新，實力未完全展露，『閃耀飛輪』必須演出進步，才有把握爭勝。」



特約記者：文傑