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﻿馬場浮世繪——莫雷拉卜定智有心得

2017-09-01 列印
  鄭俊偉與莫雷拉於上季曾攜手以「劍飛聲」和「歐洲巨星」贏馬，周日開鑼戰兩人以「智有心得」出擊，昨晨鄭俊偉表示，莫雷拉在唞暑期間便卜定要騎「智有心得」。

  事實上，「智有心得」上季尾一仗不幸排外檔起步，直接影響了表現，才未能贏馬出頭。今次復出跑千六米，雖然抽得八檔，但同場只得十一匹馬，相對影響較小，再加上莫雷拉之助，希望可成為馬房今季開齋馬。
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