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﻿馬場浮世繪——沈廄兩駒抵韓備戰

2017-09-01 列印
  沈廄「永旺年年」和「縱橫大地」已抵達韓國，為下周日出賽備戰。沈集成昨日透露，兩駒抵步後體重均下跌十磅左右，情況尚可接受，現時兩駒都可前往跑道操練，學習適應環境以及提升狀態。
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