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﻿馬場浮世繪——巴基之星復課無大礙

2017-09-01 列印
  東廄「巴基之星」於上周五出操後，一度停課數天，不過昨晨已經復課，由騎馬人策騎在內圈快踱一圈。告東尼表示，該駒只因一隻腳有瘀傷而停操，不過情況輕微，休息數日已康復，並可重新投入操練。

  「巴基之星」將在十月一日復出，角逐千四米三級賽國慶盃，擬交由莫雷拉主轡。
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